POL-ST: Rheine, Zeugen gesucht

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Straße Zum Vennegroben ist von einem Pkw-Fahrer eine Zapfsäule beschädigt worden.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag (22.01.2022) gegen 20:30 Uhr. Kurz danach erschien ein weiterer Fahrzeugführer auf dem Gelände der Tankstelle. Der Unfallverursacher und der Fahrer dieses hinzugekommenen Pkw´s unterhielten sich kurz. Danach verließ der Verursacher den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 1.100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Zeugen, der sich mit dem Unfallverursacher unterhalten hat. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei Rheine unter der Rufnummer 05971/9384215 in Verbindung zu setzen.

