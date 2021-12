POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Einfamilienhaus

Ein unbekannter Mann ist am Freitag (24.12.) gegen 00.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Emsweg eingestiegen.

Der Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte so in das Haus. Dort hebelte er weitere Türen auf und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten. Die Hausbewohnerin lag während dessen schlafend in ihrem Schlafzimmer. Als der Täter dieses betrat wurde die Frau wach und schrie laut auf. Daraufhin flüchtete der Unbekannte, der wie folgt beschrieben wird: Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1.80 Meter groß und hat kurze Haare. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell