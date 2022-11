POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Einfamilienhaus und Einbruchsversuch

ie Tat ereignete sich zwischen Freitag (25.11.22), 05.30 Uhr und Samstag (26.11.22), 10.00 Uhr, als die Bewohner nicht zuhause waren. Die Einbrecher durchwühlten der Spurenlage zufolge sämtliche Wohnräume. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Ebenfalls am Freitag hat es in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 17.30 Uhr am Heckenweg einen Einbruchsversuch in ein Haus gegeben. Der Tatort liegt nur wenige hundert Meter von dem Haus am Telgenweg entfernt. Am Heckenweg brachen Unbekannten ebenfalls ein Gartentor auf. Als die Bewohner in diesem Moment zu ihrem Haus zurückkehrten, bemerkten dies offensichtlich die Täter und flüchteten.

Die Polizei in Emsdetten schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Es werden Zeugenhinweise zum Einbruch und zum Einbruchsversuch entgegengenommen unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell