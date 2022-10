POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Jugendzentrum

Saerbeck (ots)

Am Jugendzentrum der Kolpingfamilie an der Industriestraße haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (11.10.22), 20.00 Uhr und Mittwoch (12.10.22), 9.00 Uhr auf unbekannte Art und Weise ein Fenster eingeschlagen. So gelangten sie in das Zentrum.

Polizei Steinfurt