POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Wohnhaus

Saerbeck (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (13.01.22) in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 17.50 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Zum Badesee eingebrochen. Sie schlugen die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Haus.

Polizei Steinfurt