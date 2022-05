POL-ST: Saerbeck, Garage aufgebrochen und Werkstattwagen gestohlen

Am Heckenweg in der Innenstadt haben unbekannte Täter aus einer Garage einen Werkstattwagen gestohlen. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich.

Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter in der Zeit zwischen Samstag (07.05.22), 18.00 Uhr, und Sonntag (08.05.22), 02.00 Uhr, das Schwingtor der Garage auf. Anschließend stahlen sie den roten Werkstattwagen der Marke Carlos. In dem Wagen befanden sich hochwertige Werkzeuge.

Dem Geschädigten war in der Nacht aufgefallen, dass das Garagentor nicht mehr verschlossen war. Am nächsten Morgen verständigte er die Polizei. Die Wache in Greven nimmt Zeugenhinweise zu dem Einbruchsdiebstahl entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

