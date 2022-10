POL-ST: Saerbeck, Geräte und Werkzeuge aus Garage gestohlen

wischen Dienstag (11.10.22) und Mittwoch (12.10.22), in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 10.00 Uhr am nächsten Morgen, brachen sie ersten Erkenntnissen zufolge eine Holztür zu Garage auf. Sie stahlen mehrere hochwertige Werkzeuge und Arbeitsgeräte -darunter mehrere Sägen und Fräsen für Montagearbeiten. Genauere Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, die von dem Diebstahl etwas mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

