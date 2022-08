POL-ST: Saerbeck, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Am Samstag (27.08.) ist es in Höhe der B 219 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 59-jährige Frau aus Saerbeck wurde dabei schwer verletzt.

Die Frau fuhr gegen 15.15 Uhr auf ihrem Pedelec aus Saerbeck kommend auf der Straße Südhoek. An der B 219 war sie auf einer dortigen Verbindungsstraße in Höhe der Bushaltestelle Andruper Weg unterwegs und wollte in Fahrtrichtung Greven abbiegen. Dort rutschte sie ersten Ermittlungen zufolge auf sandigem Untergrund aus und stürzte. Die Frau verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell