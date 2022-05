POL-ST: Saerbeck, Überfall auf 72-Jährige

Am Montagmorgen (09.05.2022) ist es im Bereich des Spielplatzes am Telgenweg zu einem Handtaschenraub gekommen.

Eine 72-jährige Frau aus Saerbeck war gegen 09.38 Uhr an der Örtlichkeit zu Fuß unterwegs. Zwei unbekannte Männer schubsten die Frau unvermittelt von hinten und ergriffen die Geldbörse aus ihrer Handtasche. In der hellbeigen, rechteckigen Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch 100 Euro Bargeld. Die Täter flüchteten mit der Beute zunächst fußläufig Richtung Heckenweg und stiegen dort in ein großes, dunkles Auto. Bereits einige Tage zuvor ist der Geschädigten im gleichen Bereich ein solcher Pkw aufgefallen. Dieser hatte ein Kennzeichen aus Vechta. Personenbeschreibungen liegen zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Überfalls. Die Polizei Emsdetten nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02572/9306-4415 entgegen.

