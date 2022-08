POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Eine 67-jährige Saerbeckerin fuhr mit ihrem Nissan Micra auf der Grevener Straße ortsauswärts. An der Kreuzung Zum Badesee/Heckenweg wollte sie nach links in den Heckenweg einbiegen. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge einen 29-jährigen Münsteraner, der mit seinem Rennrad in Fahrtrichtung Saerbeck unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Radfahrer stürzte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Saerbeckerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachsachen von geschätzt 1.600 Euro.

