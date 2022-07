POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Auf der B 475 zwischen Ladbergen und Saerbeck ist es am Freitag (22.07.) gegen 22.55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 18-Jähriger aus Ladbergen fuhr in Fahrtrichtung Saerbeck. Mit ihm im Auto saß ein 17-Jähriger, ebenfalls aus Ladbergen. Ersten Ermittlungen zufolge kreuzten in einer langgezogenen Linkskurve hinter der Einmündung Hüttruper Straße mehrere Rehe die Fahrbahn. Diesen wollte der 18-Jährige ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug drehte und überschlug sich und kam mit dem Dach auf dem angrenzenden Geh- und Radweg zum Liegen.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen war der Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

