POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfallflucht

Saerbeck (ots)

Am Mittwoch (19.01.2022) wurde an der Ferrieres-Straße gegen 10.00 Uhr ein Audi beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Corona-Testzeltes abgestellt. Der Audi wurde durch einen anderen Pkw beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Polizei Steinfurt