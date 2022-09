POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall in Steinfurt, Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Steinfurt (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Steinfurt.Ein 23-Jähriger befuhr mit einem Traktor die Straße Ostendorf in Fahrtrichtung Emsdetten. Hinter ihm fuhr ein Pkw und hinter diesem ein 31-jähriger Motorradfahrer.

Polizei Steinfurt