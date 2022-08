POL-ST: Steinfurt-Bo., 82-Jährige bei Fahrradunfall schwer verletzt

Ein 44-jähriger Radfahrer aus Steinfurt fuhr zunächst mit einem Fahrradanhänger auf dem Fußgängerweg aus Richtung Münsterstraße kommend in Richtung Innenstadt. Dann kam ihm die 82-Jährige aus Steinfurt entgegen. Sie fuhr aus Richtung Meerstraße kommend in Richtung Kolpingstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die 82-Jährige nach links in Richtung Münsterstraße abbiegen. Der 44-Jährige hielt an, um der Frau Platz zu machen. Die 82-Jährige fuhr daraufhin in den 44-Jährigen hinein. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Der 44-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrrad der 82-Jährigen entstand ein leichter Sachschaden.

