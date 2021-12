POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch in Tierarztpraxis, Bargeld entwendet

Auf gewaltsame Weise haben sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (11.12.21), 17.30 Uhr und Montag (13.12.21), 07.45 Uhr Zugang zu einer Tierarztpraxis am Postweg in Borghorst verschafft. Sie hebelten ein Fenster zum Wartezimmer auf und gelangten so ins Gebäude. Sie durchsuchten diverse Schubladen und Schränke und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Angaben zu dem oder den Tätern liegen nicht vor. Die Polizei in Steinfurt nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell