POL-ST: Steinfurt-Bo., Unfall mit zwei Schwerverletzten

Am Samstag (13.11.) hat es in der Bauerschaft Dumte einen schweren Verkehrsunfall gegeben.

Ein 22-jähriger Rheinenser fuhr mit seinem Opel Corsa auf der K78 von Steinfurt in Richtung Horstmar. Kurz vor einer Rechtskurve überholte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Opel Corsa, in dem ein 61-jähriger Mann aus Laer saß.

Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 12.000 Euro.

