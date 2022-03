POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall, Radfahrer schwer verletzt

Ein 80-jähriger Steinfurter erlitt bei einem Verkehrsunfall an der Münsterstraße am Montag (28.02.) schwere Verletzungen.

Der Mann fuhr gegen 12.05 Uhr mit seinem Fahrrad vom Kathrinenplatz aus kommend in Richtung Münsterstraße, um diese auf dem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr zu überqueren. In diesem Moment bog ein 82-jähriger Autofahrer aus Steinfurt von der Meerstraße kommend im Kreisverkehr nach rechts in die Münsterstraße ein. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der Mann den Radfahrer, und es kam zum Zusammenstoß. Der 80-jährige Radfahrer verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer verletzt sich leicht. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.100 Euro.

