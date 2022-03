POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfallflucht

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Mittwoch (23.02.2022) zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Würth am Westfalenring zu einem Verkehrsunfall.

in 41-jähriger Mann aus Steinfurt gab an, den dortigen Parkplatz mit seinem Fahrrad befahren zu haben. Hierbei habe er einem zurücksetzenden weißen Transporter ausweichen müssen und wäre gestürzt. Der Fahrer des weißen Transporters sei dann in Richtung der dortigen SB-Waschanlage gefahren, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Bei dem Sturz wurde der Mann leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

