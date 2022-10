POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Gullydeckel ausgehoben, Polizei warnt: Gefahr für Autos und Radfahrer

Alles andere als ein kleiner Streich: Wer Gullydeckel aus dem Gullyschacht hebt, gefährdet Autofahrer, Fahrradfahrer und andere Verkehrsteilnehmer. Darauf weist die Polizei nachdrücklich hin.

In der Zeit zwischen Samstag (08.10.22), 18.00 Uhr, und Sonntag (09.10.22) 10.00 Uhr, haben unbekannte Täter - vermutlich in der Dunkelheit - an der Widukindstraße/Ecke Wilmsberger Weg einen Gullydeckel entfernt und diesen ein Stück weiter in ein Gebüsch gelegt. Dadurch tut sich mitten auf der Straße ein deutliches Loch auf, das zu Unfällen und möglicherweise schweren Verletzungen führen kann.

Daher lautet der Appell der Polizei: Das ist kein Spaß. Eine solche Tat stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Die Polizei in Steinfurt hat eine Strafanzeige gefertigt und sucht Zeugen, die von der Aktion an der Widukindstraße etwas mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

