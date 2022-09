POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Unfall mit drei Schwerverletzten

Ein 84-jähriger Mann aus Emsdetten fuhr gegen 14.35 Uhr zusammen mit seiner Frau in einem Opel Zafira die L 590 aus Emsdetten kommend in Richtung Borghorst. In Höhe der Einmündung Füchtendamm wollte der Mann nach links auf den Parkplatz eines Restaurants abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge eine 20-jährige Emsdettenerin, die mit ihrem Fiat 500 auf der L590 in Fahrtrichtung Emsdetten fuhr. Beim Abbiegevorgang des 84-Jährigen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Alle drei Personen verletzten sich bei dem Unfall schwer. Die 84-jährige Beifahrerin im Opel Zafira wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L590 in dem Bereich gesperrt. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 35.000 Euro.

