POL-ST: Steinfurt, Brand in einer Garage

Am Dienstag (30.11.2021) um 22.35 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand an der Horstmarer Straße gerufen.

n einer Garagenreihe gegenüber des dortigen Supermarktes stand in einer offenstehenden Garage Papier in Flammen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Garagen-Gebäude entstand kein Schaden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell