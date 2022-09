POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Einfamilienhaus

Eine Zeugin hat am Dienstagmittag (06.09.22) einen unbekannten Täter dabei beobachtet, wie er in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Heinestraße einstieg. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Der Täter flüchtete, bevor die Beamten am Einsatzort eintrafen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Haus. In mehreren Räumen wurden Schränke und Kommoden geöffnet und durchsucht. Der Einbrecher stahl mehrere Gegenstände - darunter zwei Smartphones, ein Tablet, mehrere Uhren und ein Schmuckkästchen samt Inhalt. Der Beuteschaden liegt nach Angaben der geschädigten Bewohner im fünfstelligen Eurobereich. Die Bewohner waren zur Zeit des Einbruchs nicht zuhause. Der Tatzeitraum liegt zwischen 12.27 Uhr und 12.40 Uhr.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt, groß und sehr schlank. Und er führte ein schwarzes Herrenrad der Marke Prophet mit sich, das während des Einbruchs an der Straße vorm Haus abgestellt war.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchsdiebstahl. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Steinfurt entgegen unter Telefon 01551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell