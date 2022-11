POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Kita

In der Zeit zwischen Freitag (25.11.22), 15.15 Uhr, und Montag (28.11.22), 07.15 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zugang zur Kindertagesstätte am Melkeweg verschafft.

ie sie in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. In der Kita brachen sie der Spurenlage zufolge einen Büroraum auf. Aus dem Raum stahlen die Täter Bargeld, unter anderem aus einer Spardose.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchsdiebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

