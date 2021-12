POL-ST: Steinfurt-Bu., mehrere Diebstähle aus Autos sowie Sachbeschädigungen

Wie bereits berichtet wurde an der der Straße Viefhoek die Scheibe eines schwarzen Porsches eingeschlagen (Pressemitteilung vom 15.12.21).

Am Europaring schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 17.00 Uhr am Dienstag und 07.20 Uhr am Mittwochmorgen die Fahrerscheibe eines schwarzen Mercedes Vito ein und entwendeten ein schwarzes Tablet. An einem weiteren, ebenfalls am Europaring parkenden Auto, wurde in der Zeit zwischen 16.00 Uhr am Dienstag und 07.30 Uhr am Mittwoch die Seitenscheibe hinten rechts eingeschlagen. Aus dem schwarzen Opel Vectra stahlen Unbekannte einen Fahrzeugschein. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist unklar.

An der Wasserstraße drangen unbekannte Täter durch Einschlagen der Heckscheibe sowie der Scheibe an der Fahrertür in einen schwarzen 3er BMW ein und öffneten das Handschuhfach. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Tat ereignete sich etwa im selben Zeitraum wie die übrigen Kfz-Aufbrüche, zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 07.50 Uhr.

Darüber hinaus hat es in der Nacht zu Mittwoch im Burgsteinfurter Innenstadtbereich mehrere Sachbeschädigungen an Autos gegeben. Am Neuen Wall schlugen unbekannte Täter mehrere Scheiben an zwei nebeneinander geparkten Autos ein. Es handelt sich um einen schwarzen Seat sowie einen schwarzen VW Lupo. In der Nacht wurde gegen 04.03 Uhr eine Fahrzeugalarmanlage ausgelöst. Durch das Geräusch wurden zwei Anwohner auf die Täter aufmerksam. Sie vertrieben diese durch lautes Rufen. Aus den beiden Autos wurde offenbar nichts entwendet.

Die beiden Täter, die sich an den Autos Am Neuen Wall zu schaffen machten, werden wie folgt beschrieben: Sie waren männlich, etwa 15 bis 17 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Ihre Statur war eher schmächtig. Sie hatten dunkle Haare und waren mit dunklen, dünnen Jacken bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Kfz-Aufbrüchen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

