POL-ST: Steinfurt-Bu., Unbekannte zündeln auf Hinterhof, Unterstand fängt Feuer

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag (22.05.22) gegen Mitternacht auf dem Hinterhof des Gymnasiums Arnoldinum am Pagenstecherweg ein Feuer entzündet. Dadurch geriet ein Unterstand in Brand. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, schlugen die Flammen etwa zwei Meter hoch. Die Feuerwehr Steinfurt konnte den Brand zügig löschen.

Das Dach des Unterstands wurde erheblich beschädigt, außerdem wurden zehn Abfalltonnen vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Eurohöhe. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell