POL-ST: Steinfurt-Bu., Unbekannter fährt mit rotem Polo gegen Baum und flüchtet, Wagen als gestohlen gemeldet

abei wurde der Baum entwurzelt, sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Baum lag anschließend auf der Fahrbahn. Dies stellte ein Zeuge fest und rief die Polizei.

Am Unfallort stellten die Beamten rote Lackspuren sowie rote Fahrzeugsteile fest. Darüber hinaus führten Lack- und Kratzspuren von der Unfallstelle weg. Die Polizei folgte diesen Spuren und fand den roten Polo älteren Baujahrs schließlich - mit starken Beschädigungen an der Frontseite, zwei fehlenden Reifen sowie laufendem Motor - auf dem Parkplatz des K&K-Marktes an der Straße Wippert auf. Das Auto war ersten Erkenntnissen zufolge auf unbekannte Weise geöffnet und gestartet worden. Der Fahrer hatte sich bereits in unbekannte Richtung entfernt. Der Polo wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen beim Halter des Polos zeigten, dass das Auto in der Nacht entwendet worden war. Es wurde eine Strafanzeige wegen Kfz-Diebstahls gefertigt. Der unbekannte Unfallfahrer ist flüchtig. Insgesamt entstand nach bisherigen Schätzungen ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an. Es werden Zeugen gesucht, die von der Unfallfahrt etwas mitbekommen haben oder die Hinweise auf den Unfallfahrer geben können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell