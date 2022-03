POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall mit leicht Verletztem, L510 zeitweise gesperrt

Wegen eines Verkehrsunfalls mit einem leicht verletzten Autofahrer ist die Ochtruper Straße (L510) am Montagnachmittag (21.03.22) gegen 14.15 Uhr auf Höhe Sellen 48 zeitweise gesperrt worden.

Der 67-jährige Fahrer aus Ochtrup sowie ein 58-jähriger Autofahrer aus Steinfurt fuhren zunächst auf der Landstraße hinter einem Sattelzug, den eine 44-jährige Frau aus Ochtrup steuerte. Alle drei fuhren in Fahrtrichtung Ochtrup.

Dann setzte der 67-Jährige, der ganz hinten fuhr, mit seinem schwarzen Toyota zum Überholen an. Der 58-Jährige übersah offenbar den von hinten kommenden Toyota und startete mit seinem schwarzen Opel ebenfalls ein Überholmanöver. Beide Autos kollidierten miteinander. Der 68-Jährige geriet mit seinem Toyota ins Schleudern und fuhr in den Auflieger der vorausfahrenden 44-Jährigen.

Bei dem Unfall wurde der 68-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die L510 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Toyota wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 13.000 Euro.

