POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfallflucht an der Liedekerker Straße

Am Mittwoch (21.09.) befand sich gegen 21.00 Uhr ein 20-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg der Liedekerker Straße in Höhe des Stadions.

ur gleichen Zeit bog ein dunkler Kleinwagen vom Parkplatz des Stadions nach rechts in die Liedekerker Straße ein. Dabei kam es zur Berührung zwischen dem Fahrzeug und dem Fußgänger.

Der 20-Jährige wurde dabei leicht am Bein verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr, ohne anzuhalten oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, in Richtung Freibad davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum Unfallflüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Steinfurt unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell