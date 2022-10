POL-ST: Steinfurt-Bu., Wohnungseinbruch

Am Donnerstag (06.10.) ist die Polizei zur Straße Kleppgarten gerufen worden. Hier wurde in ein Einfamilienhaus zwischen der Eschstraße und der Adelingstraße eingebrochen.

Die Täter gelangten ersten Ermittlungen zufolge in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 12.10 Uhr über einen Gartentisch und einen Gartenstuhl auf das Dach der Garage des Hauses. Von dort öffneten sie gewaltsam ein auf Kipp stehendes Fenster. Im Haus durchsuchten die Unbekannten diverse Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie aber nichts.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

