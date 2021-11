POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Versuchter Einbruch in Pizzeria

In der Zeit von Freitag (05.11.2021), 21.00 Uhr bis Samstag (06.11.2021), 14.00 Uhr haben bislang unbekannte Einbrecher versucht, in eine Pizzeria auf der Leerer Straße einzubrechen.

Die Täter versuchten, sich durch die Haupteingangstür Zutritt zum Lokal zu verschaffen. Dabei wurde die Eingangstür zwar stark beschädigt, hielt den Versuchen der Täter jedoch stand, sodass diese ihr Vorhaben abbrachen und unerkannt flüchteten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell