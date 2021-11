POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Kfz

Unbekannte Täter haben an der Ochtruper Straße in der Zeit von Sonntag (21.11.), 23.00 Uhr, bis Montag (22.11.), 07.30 Uhr, aus einem Pkw einen Laptop entwendet.

Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 118 geparkt. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Von dort entwendeten sie den Laptop. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 900 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell