POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Kfz

Unbekannte haben auf dem Pendlerparkplatz am Kieferngrundsee die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und eine Tasche daraus entwendet.

Eine 55-jährige Steinfurterin stellte ihren grauen Fiat 500 am Donnerstag (04.02.) gegen 14.05 Uhr auf dem Parkplatz ab. Ein Bekannter der Frau hatte den Wagen gegen 14.45 Uhr noch ohne Beschädigungen auf dem Parkplatz stehen sehen. Als sie gegen 15.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war die Fensterscheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine Tasche mit diversen Gegenständen. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei insgesamt 1.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

