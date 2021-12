POL-ST: Steinfurt, Einbruchsversuch in Baumarkt

Unbekannte wollten sich am Montag (13.12.) gegen 00.15 Uhr Zugang zu einem Baumarkt an der Gantenstraße verschaffen.

ie Täter öffneten auf noch unbekannte Art und Weise ein Fenster. Dadurch wurde ein Alarm ausgelöst. Die Täter flüchteten ersten Erkenntnissen zufolge ohne in den Baumarkt eingestiegen zu sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

