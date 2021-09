POL-ST: Steinfurt, Handtasche aus Ford gestohlen

In Borghorst an der Burgsteinfurter Straße schlugen unbekannte Täter am Mittwochmorgen (09.09.21) zwischen 09.15 Uhr und 09.54 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug die Scheibe der Fahrertür eines roten Ford S-MAX ein. Der Wagen war auf einem Wanderparkplatz an der sogenannten "Finnenbahn" abgestellt. Aus dem Inneren des Wagens stahlen die Täter eine schwarz-braune Handtasche aus Leder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter 02551/15-4115.

