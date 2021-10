POL-ST: Steinfurt (Kreis), Einladung zum Pressetermin, Innenminister Herbert Reul eröffnet offiziell das Projekt "Kurve kriegen" im Kreis Steinfurt

Die Initiative, die im Jahr 2011 in sechs Großbehörden gestartet und sukzessive durch weitere Behörden ausgebaut wurde, wurde am 01.07.2021 erneut um zwölf Behörden erweitert. Darunter auch um die Kreispolizeibehörde Steinfurt.

In dem Konzept "Kurve kriegen" kümmern sich pädagogische Fachkräfte und Kriminalbeamte gemeinsam um Kinder und Jugendliche, die am Anfang einer kriminellen Karriere stehen. Ihnen soll geholfen werden, Wege aus der Kriminalität zu finden.

Der Innenminister des Landes NRW, Herr Herbert Reul, wird das Konzept in der Kreispolizeibehörde Steinfurt offiziell eröffnen.

Zu diesem Termin möchte die Kreispolizeibehörde Steinfurt alle interessierten Medienvertreter herzlich einladen.

Der Termin findet statt am

Donnerstag, 21.10.2021, 12 Uhr

im Kötterhaus des Kreislehrgartens Steinfurt

Wemhöferstiege 33

in 48565 Steinfurt

Während dieser Veranstaltung sind die Abstandsregeln und Hygienevorschriften der Corona-Schutzverordnung zu beachten.

Für die bessere Planbarkeit bitten wir Medienvertreter, sich bis zum Montag, 18. Oktober 2021, bei der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Steinfurt, Telefon 02551/15 - 2200, für den Termin anzumelden.

Wir weisen auf die derzeit bestehende Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden hin.

