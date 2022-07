POL-ST: Steinfurt, Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitag (01.07.2022) um 11.05 Uhr ist es an der Kreuzung Ochtruper Straße / Bentheimer Weg / Meteler Stiege zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pedelec-Fahrer gekommen.

Ein 20-jähriger Mann aus Steinfurt war mit seinem Ford Fiesta auf der Meteler Stiege unterwegs. Der Pedelecfahrer fuhr auf dem Radfahrschutzstreifen der Ochtruper Straße in Richtung Ochtrup. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Einmündungsbereich des Bentheimer Weges zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, als der Ford-Fahrer die Ochtruper Straße in Richtung Bentheimer Straße überquerte. Der Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

