POL-ST: Steinfurt, Polizei stellt zahlreiche Verkehrsverstöße bei Kontrollaktion fest

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (12.05.2022) führte die Polizei Steinfurt in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr Verkehrskontrollen in Burgsteinfurt und Borghorst durch. Schwerpunkt der Kontrollaktion war die Ablenkung im Straßenverkehr.

Polizei Steinfurt