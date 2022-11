POL-ST: Steinfurt, Telefonbetrüger erbeuten fünfstellige Summe von Seniorin

Der Mann meldete sich gegen 13.00 Uhr am Telefon als Rechtsanwalt aus Münster. Er sagte der Seniorin, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Angehörigen der getöteten Person hätten bereits angekündigt, ihr das Leben schwer zu machen. Um die Tochter vor einer Untersuchungshaft zu bewahren, müsse eine Kaution im fünfstelligen Eurobereich gezahlt werden. Die Frau besorgte das Geld bei ihrer Bank und folgte den Anweisungen des Telefonbetrügers. Der kündigte einen Boten an, der das Geld bei ihr abholen werde. Gegen 16.00 Uhr erschien der angebliche Bote, ein etwa 30-jähriger Mann bei der Frau und nahm das Geld in Empfang. Nach der Geldübergabe gab es ein Telefonat mit der Tochter und der Betrug flog auf.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich vor diesen Schockanrufen. Beenden Sie so einen Anruf sofort, wenn geringste Zweifel bestehen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und fragen Sie nach Details, die nur die Familie wissen kann. Spätestens wenn Geldforderungen gestellt werden oder nach Wertgegenständen oder Bargeld gefragt wird, sollte das Gespräch sofort beendet werden. Niemals sollte Geld Fremden übergeben oder auf ein unbekanntes Konto überwiesen werden. Wer vermutet, Opfer eines Trickbetrugs geworden zu sein, sollte umgehend die Polizei informieren und Anzeige erstatten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell