POL-ST: Steinfurt, Verfolgungsfahrt, Zeugen gesucht

Am Montag (24.01.2022) wurden Polizeibeamte gegen 16.10 Uhr in Steinfurt am Bahnhofsvorplatz auf einen schwarzen Audi mit einem auswärtigen Kennzeichen aufmerksam.

Als der Fahrzeugführer die Polizei bemerkte, flüchtete er und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt von Steinfurt. In einer Sackgasse fuhr er mehrfach gegen einen Absperrpoller bis dieser aus der Verankerung riss. Im Weiteren fuhr der Flüchtende sogar über die Fußgänger- und Fahrradbrücke in der Nähe des Europaringes. Die Polizeibeamten verloren während der Verfolgung mehrfach den Blickkontakt zu dem Fahrzeug. Im Bereich der Elisabethschule fanden die Polizeibeamten wenig später den beschädigten schwarzen Audi, allerdings ohne Kennzeichen und nahmen in der Nähe des Abstellortes einen 40-jährigen männlichen Tatverdächtigen fest.

Die ermittelnde Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise zur Fahrweise des Fahrers geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551 / 15-4115.

