POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall mit sechs Verletzten - eine Person eingeklemmt

...Ein Großraumtaxi fuhr gegen 14.15 Uhr in der Bauerschaft Sellen, in der Nähe der Hofstelle Sellen 113, auf einem landwirtschaftlichen Weg auf eine Kreuzung zu. Im Taxi saßen neben dem Fahrer noch fünf Kinder. Als das Taxi in die Kreuzung einfuhr, kam ihm von rechts ein Traktorgespann entgegen. Das Gespann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall schleuderte das Taxi erst in den angrenzenden Grünstreifen und prallte danach dann gegen einen Baum.

Ein 16-jähriges Mädchen wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste schwer verletzt befreit werden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer und eine weitere 16-Jährige, ein 16-Jähriger und ein 9-Jähriger wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Ein 11-jähriger wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Alle Kinder kamen aus Ochtrup. Der Fahrer des Traktorgespanns, ein 53-jähriger Steinfurter, blieb unverletzt.

Der Sachschaden liegt bei etwa 10.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

