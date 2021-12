POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall mit Verletzten

in mit 4 Personen besetzter Pkw fuhr in östlicher Richtung. Der 20-jährige Fahrer bog ersten Ermittlungen zufolge zu spät nach links in die Straße "Hollich" ab und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte daraufhin eine Böschung hinab und kam in einem Graben zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden zwei 18-jährige Männer, die auf dem Rücksitz saßen, verletzt. Einer davon schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer und sein 23- jähriger Beifahrer hatten Glück und wurden nicht verletzt. Alle Fahrzeuginsassen waren Steinfurter. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste aus dem Graben geborgen werden. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

