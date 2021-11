POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Am Samstag (30.10.2021) wurde in Steinfurt im Zeitraum von 15.45 Uhr bis 18.00 Uhr ein parkender silberner Toyota Prius am Heckstoßfänger beschädigt.

as Fahrzeug parkte auf einem Parkstreifen an der Stegerwaldstraße gegenüber der Willibrordsporthalle. Der Unfallverursacher hat sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Toyota wird etwa auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell