POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Am Freitag (28.10.2022) ist es auf der Horstmarer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

in 14-jähriger Radfahrer aus Steinfurt war auf dem dortigen linken Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem schwarzen Kleinwagen vom Parkplatz "Baumgarten" auf die Horstmarer Straße. Nach ersten Erkenntnissen übersah er hierbei den Radfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er wird wie folgt beschrieben: die männliche Person ist ca. 60 Jahre alt. Sie ist 170 cm groß und hat eine normale Statur. Seine Haare waren grau und er trug einen Bart. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt und der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegen.

