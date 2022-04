POL-ST: Steinfurt, versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Nacht von Mittwoch (13.04.2022) auf Donnerstag (14.04.2022) haben mehrere bislang unbekannte Täter versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

egen 01.15 Uhr hörte ein Zeuge im Bereich der Einmündung Stegerwaldstraße in die Leerer Straße Geräusche. Er bemerkte vier bis fünf unbekannte Personen, die sich mit einer Flex an dem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Als sie den Zeugen bemerkten, entfernten sie die Täter in Richtung der Straße Nienkamp. Genauere Personenbeschreibungen liegen nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

