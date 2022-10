POL-ST: Tecklenburg, Brand eines Gebäudes

Am Samstag (15.10.) gegen 10.39 Uhr hat die Polizei Kenntnis von einem Brand an der Straße Meesenhof 5 in Tecklenburg erhalten.

eim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr Tecklenburg bereits vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Im ehemaligen Parkhotel Burggraf war im ersten Untergeschoss ein Zimmer komplett ausgebrannt. Im zweiten Untergeschoss wurde in einem Zimmer Unrat in Brand gesetzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515.

