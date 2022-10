POL-ST: Tecklenburg, Container auf zwei Baustellen aufgebrochen

An der Pagenstraße - kurz vor der Osnabrücker Straße - verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Baustellencontainer. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (09.10.22), 13.30 Uhr und Montag (10.10.22), 06.45 Uhr. Es wurden einige Werkzeuge gestohlen. Ob darüber hinaus noch etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zwischen Freitag (07.10.22), 13.00 Uhr und Montag (10.10.22), 06.45 Uhr brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Anhänger-Containers auf einer Baustelle an der Straße Sonnenwinkel auf. Genaue Angaben zum Diebesgut - auch hier handelt es sich um Werkzeuge - liegen noch nicht vor.

Beide Tatorte liegen etwa einen Kilometer auseinander. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Die Polizei sucht Zeugen, die von den Aufbrüchen etwas mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

