POL-ST: Tecklenburg, Diebstahl aus Selbstbedienungsstand

Tecklenburg (ots)

In der Zeit von Montag (06.09.), 20:00 Uhr bis Dienstag (07.09.), 16:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Selbstbedienungsstand an der Zeppelinstraße in Ledde eine Geldkassette, einen Kühlschrank und 90 Eier....

Polizei Steinfurt