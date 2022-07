POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Bauwagen

Der Wagen stand an der Kreuzung Lengericher Damm / Am Kanal. Die Täter brachen das Schloss zu dem Bauwagen auf und entwendeten ein Tablet-Computer. Außerdem versuchten sie noch zwei Baucontainer aufzubrechen, was ihnen jedoch misslang.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell