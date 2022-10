POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Café

Unbekannte Täter sind in ein Café an der Landrat-Schultz-Straße in der Innenstadt eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (06.10.22), 20.00 Uhr, und Freitag (07.10.22), 11.00 Uhr, brachen die Täter eine Nebeneingangstür des Fachwerkhauses gewaltsam auf. Sie durchsuchten das Café nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde eine Geldbörse mit Bargeld. Die Polizei in Lengerich sucht Zeugen zu diesem Einbruchsdiebstahl und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell