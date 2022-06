POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Lager eines Automatengeschäfts

Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zum Lager eines Automatengeschäfts an der Landrat-Schultz-Straße verschafft.

rsten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter eine Holztür auf, die von dem Verkaufsraum mit fünf Verkaufsautomaten zum Lager führt. Offenbar stahlen die Unbekannten einige Produkte aus dem Lagerraum. Anschließend verzehrten sie diese teilweise draußen. Auf dem Weg vom Geschäft zur nahe gelegenen Kirche beziehungsweise zum Friedhof stellten die Polizeibeamten mehrere Lebensmittelverpackungen fest.

Die Tat ereignete sich den Erkenntnissen zufolge in der Nacht zu Freitag (17.06.22) beziehungsweise am Freitagmorgen bis 06.00 Uhr. Näher kann die Tatzeit nicht eingegrenzt werden. Ein Zeuge meldete den Einbruch der Polizei, nachdem er die aufgebrochene Tür im Automatengeschäft festgestellt hatte. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen unter Telefon 05481/93374515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell